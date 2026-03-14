РПЛ опубликовала официальные причины удалений Талалаева и Челестини

Мир Российская Премьер-Лига опубликовала протокол матча 21-го тура между «Балтикой» и ЦСКА (1:0), из которого стали известны официальные причины удалений главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини.

Тренер «Балтики» был удалён за препятствование возобновлению игры командой соперника, а тренер армейцев – за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере.

Матч завершился массовой потасовкой в добавленное время, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.