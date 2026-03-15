Монако — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук забил третий гол в сезоне за «Атланту Юнайтед» в МЛС

Алексей Миранчук забил третий гол в сезоне за «Атланту Юнайтед» в МЛС
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отличился во встрече МЛС с «Филадельфией Юнион». Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). На данный момент счёт в матче 3:0 в пользу хозяев поля.

США — Major League Soccer . МЛС
14 марта 2026, суббота. 22:15 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1:0 Латте Лат – 28'     2:0 Хакоб – 47'     3:0 Миранчук – 68'     3:1 Anello – 87'    

Права на видео принадлежат MLS.

Футболист сборной России вышел на поле в стартовом составе и забил гол во втором тайме на 68-й минуте. Отметим, это третий гол россиянина в нынешнем розыгрыше чемпионата США.

«Атланта» на данный момент занимает предпоследнее, 14-е место, в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные не набрали ни одного очка после трёх встреч. «Филадельфия Юнион» располагается на 12-й строчке также с нулём очков.

