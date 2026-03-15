Алексей Миранчук забил третий гол в сезоне за «Атланту Юнайтед» в МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отличился во встрече МЛС с «Филадельфией Юнион». Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). На данный момент счёт в матче 3:0 в пользу хозяев поля.

Футболист сборной России вышел на поле в стартовом составе и забил гол во втором тайме на 68-й минуте. Отметим, это третий гол россиянина в нынешнем розыгрыше чемпионата США.

«Атланта» на данный момент занимает предпоследнее, 14-е место, в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные не набрали ни одного очка после трёх встреч. «Филадельфия Юнион» располагается на 12-й строчке также с нулём очков.