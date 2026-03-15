Монако — Брест. Прямая трансляция
У Лиги чемпионов впервые за 25 лет может смениться поставщик мячей — The Athletic

Впервые за 25 лет у Лиги чемпионов УЕФА может смениться поставщик официальных игровых мячей. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, Relevent Football Partners и UC3 — совместное предприятие УЕФА и Европейской ассоциации клубов (ECA), объявляют официальный тендер на поставку мячей для главного клубного турнира Старого Света. Победитель получит право на поставку мячей с начала сезона-2027/2028.

Отмечается, что главной причиной этого шага стало желание увеличить прибыль в рамках спонсорского сотрудничества. На данный момент поставщиком мячей является компания Adidas, которая заинтересована в продлении контракта. Фирмы Puma и Nike также следят за ситуацией и хотели ли бы с помощью подобного сотрудничества укрепить свои позиции на рынке футбольной экипировки.

Напомним, Nike уже поставлял мячи для данного турнира с 1998 по 2000 год включительно, а с 2001-го данную нишу занял Adidas.

