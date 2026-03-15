«Приму любое оскорбление». Акинфеев обратился к болельщикам после серии поражений ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после матча 21-го тура РПЛ, в котором армейцы уступили «Балтике» со счётом 0:1. Это поражение стало для ЦСКА четвёртым подряд в чемпионате России.

«Дорогие друзья. Ну что, пришло, наверное, время высказаться по тому, что происходит сейчас с нами, с нашей командой. Это не устраивает в первую очередь, конечно же, вас, не устраивает нас. В раздевалке был серьёзный разговор. И, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, это… Я даже не могу подобрать слово. Ну, это не уровень ЦСКА.

Понимаем все ваши негодования, я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даём вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами. Четыре поражения подряд — это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, мы должны грести вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду, будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку, любим вас», — сказал Акинфеев в видео в своём телеграм-канале.