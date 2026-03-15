Созин: Талалаев себя словно не контролирует. Челестини не стоило реагировать на хамство

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о массовой потасовке в матче 21-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА (1:0), в которой участвовали главные тренеры Андрей Талалаев и Фабио Челестини.

«Безусловно, Талалаев не прав. Он себя словно не контролирует! Мне кажется, он понимает, что стал звездой. Города и экранов. Народным артистом. Его слова, жесты, сегодня вот этот эпизод с мячом… Но везде надо знать меру. Сегодняшний поступок – это не просто нарушение правил, а бан ещё на пару матчей. Челестини, у которого тоже бурлили эмоции после трёх поражений весной, не сдержался. И зря. На хамство реагировать не стоило», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.