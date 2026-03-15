«Хочется закрыться от всех». Обляков обратился к болельщикам ЦСКА после матча с «Балтикой»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался после матча 21-го тура РПЛ, в котором армейцы уступили «Балтике» со счётом 0:1 и обратился к болельщикам.

«Всегда сложно что‑то говорить или писать после таких неудачных и тяжёлых матчей. После них хочется закрыться от всех, остаться наедине с собой, разобраться, почему так происходит, и просто молча работать над собой.

Но у нас есть вы — наши болельщики. Мы слышим ваши эмоции, видим ваше разочарование и разделяем его. Спасибо, что остаётесь с нами даже после таких матчей. Обещаем — мы сделаем всё, чтобы исправиться, вернуть те эмоции, ради которых вы приходите на стадион и включаете трансляцию», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.