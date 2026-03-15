Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хочется закрыться от всех». Обляков обратился к болельщикам ЦСКА после матча с «Балтикой»

«Хочется закрыться от всех». Обляков обратился к болельщикам ЦСКА после матча с «Балтикой»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался после матча 21-го тура РПЛ, в котором армейцы уступили «Балтике» со счётом 0:1 и обратился к болельщикам.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Всегда сложно что‑то говорить или писать после таких неудачных и тяжёлых матчей. После них хочется закрыться от всех, остаться наедине с собой, разобраться, почему так происходит, и просто молча работать над собой.

Но у нас есть вы — наши болельщики. Мы слышим ваши эмоции, видим ваше разочарование и разделяем его. Спасибо, что остаётесь с нами даже после таких матчей. Обещаем — мы сделаем всё, чтобы исправиться, вернуть те эмоции, ради которых вы приходите на стадион и включаете трансляцию», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android