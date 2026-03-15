Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атланта Юнайтед — Филадельфия Юнион, результат матча 14 марта 2026, счет 3:1, 4-й тур МЛС 2025/2026

Алексей Миранчук отличился за «Атланту» и помог команде впервые победить в сезоне МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с «Филадельфией Юнион». Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

США — Major League Soccer . МЛС
14 марта 2026, суббота. 22:15 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1:0 Латте Лат – 28'     2:0 Хакоб – 47'     3:0 Миранчук – 68'     3:1 Anello – 87'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Эммануэль Латте Лат на 28-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте форвард Томас Хакоб увеличил преимущество «Атланты Юнайтед». Российский полузащитник красно-чёрных Алексей Миранчук сделал счёт разгромным на 68-й минуте. Гости отыграли один мяч усилиями Агустина Анельо на 87-й минуте.

Отметим, что Миранчук забил три гола в нынешнем розыгрыше чемпионата США.

Тем самым «Атланта Юнайтед» одержала первую победу в сезоне МЛС. Команда набрала три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия Юнион» располагается на 14-й строчке с нулём очков.

Материалы по теме
Иран отказывается от участия в ЧМ-2026 в США? Все подробности — LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android