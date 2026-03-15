Алексей Миранчук отличился за «Атланту» и помог команде впервые победить в сезоне МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с «Филадельфией Юнион». Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Эммануэль Латте Лат на 28-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте форвард Томас Хакоб увеличил преимущество «Атланты Юнайтед». Российский полузащитник красно-чёрных Алексей Миранчук сделал счёт разгромным на 68-й минуте. Гости отыграли один мяч усилиями Агустина Анельо на 87-й минуте.

Отметим, что Миранчук забил три гола в нынешнем розыгрыше чемпионата США.

Тем самым «Атланта Юнайтед» одержала первую победу в сезоне МЛС. Команда набрала три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия Юнион» располагается на 14-й строчке с нулём очков.