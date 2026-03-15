«Ювентус» минимально обыграл «Удинезе» в 29-м туре Серии А

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Жереми Бога. Полузащитник отличился в конце первого тайма на 38-й минуте. Во втором тайме на 70-й минуте нападающий туринцев Шику Консейсау забил гол, который затем был отменён.

После 29 матчей чемпионата Италии «Удинезе» набрал 36 очков и занимает 11-е место. «Старая синьора» заработала 53 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.