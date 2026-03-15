Удинезе — Ювентус, результат матча 14 марта 2026, счёт 0:1, 29-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» минимально обыграл «Удинезе» в 29-м туре Серии А
Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 29-й тур
14 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Бога – 38'    

Единственный гол в матче забил Жереми Бога. Полузащитник отличился в конце первого тайма на 38-й минуте. Во втором тайме на 70-й минуте нападающий туринцев Шику Консейсау забил гол, который затем был отменён.

После 29 матчей чемпионата Италии «Удинезе» набрал 36 очков и занимает 11-е место. «Старая синьора» заработала 53 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

