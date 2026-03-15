Головин отметился голом в матче «Монако» с «Брестом» в 26-м туре Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в матче 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором его клуб встречается с «Брестом». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Жереми Пиньяр. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 19-й минуте. Головин удвоил преимущество хозяев на 78-й минуте.

После 25 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брест» располагается на 10-й строчке, у команды в активе 36 очков.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Лионом» 22 марта, а «Брест» на день раньше встретится с «Осером».