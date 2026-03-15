3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Реал Мадрид — Эльче, результат матча 14 марта 2026, счёт 4:1, 28-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» разгромил «Эльче» в матче 28-го тура Ла Лиги
Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эльче». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Рюдигер – 39'     2:0 Вальверде – 44'     3:0 Хёйсен – 66'     3:1 Моран – 85'     4:1 Гюлер – 89'    

Первый мяч во встрече забил защитник «Реала» Антонио Рюдигер на 39-й минуте. На 45-й минуте полузащитник Федерико Вальверде удвоил преимущество «сливочных». На 66-й минуте защитник Дин Хёйсен забил третий мяч в ворота «Эльче». На 85-й минуте игрок хозяев Мануэль Моран отметился автоголом, а на 89-й минуте Арда Гюлер забил четвёртый мяч в ворота «Эльче», установив окончательный счёт в матче — 4:1.

После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 17-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «Реал» в домашнем матче сыграет с мадридским «Атлетико» 22 марта, а «Эльче» на день раньше встретится с «Мальоркой».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
