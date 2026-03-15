«Реал» разгромил «Эльче» в матче 28-го тура Ла Лиги

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эльче». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил защитник «Реала» Антонио Рюдигер на 39-й минуте. На 45-й минуте полузащитник Федерико Вальверде удвоил преимущество «сливочных». На 66-й минуте защитник Дин Хёйсен забил третий мяч в ворота «Эльче». На 85-й минуте игрок хозяев Мануэль Моран отметился автоголом, а на 89-й минуте Арда Гюлер забил четвёртый мяч в ворота «Эльче», установив окончательный счёт в матче — 4:1.

После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 17-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «Реал» в домашнем матче сыграет с мадридским «Атлетико» 22 марта, а «Эльче» на день раньше встретится с «Мальоркой».