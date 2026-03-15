«Монако» победил «Брест» в матче 26-го тура Лиги 1, Головин отметился голом

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и «Брест». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 19-й минуте. На 78-й минуте российский полузащитник хозяев Александр Головин удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт — 2:0.

После 26 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брест» располагается на 10-й строчке, у команды в активе 36 очков.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Лионом» 22 марта, а «Брест» на день раньше встретится с «Осером».