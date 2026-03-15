Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Монако — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Монако — Брест, результат матча 14 марта 2026, счёт 2:0, 26-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» победил «Брест» в матче 26-го тура Лиги 1, Головин отметился голом
Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и «Брест». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Окончен
2 : 0
Брест
1:0 Балогун – 19'     2:0 Головин – 78'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 19-й минуте. На 78-й минуте российский полузащитник хозяев Александр Головин удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт — 2:0.

После 26 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брест» располагается на 10-й строчке, у команды в активе 36 очков.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Лионом» 22 марта, а «Брест» на день раньше встретится с «Осером».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
