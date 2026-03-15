«Спасибо, Солари и Ву!» «Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в игре с «Зенитом»

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату 21-го тура Российской Премьер-Лиги, где красно-белые уступили со счётом 0:2 санкт-петербургскому «Зениту» в гостях.

«Спасибо, Пабло [Солари] и Кристофер [Ву]! «Спартак» проиграл в Питере — 0:2. Оба гола были забиты с пенальти после глупых фолов Солари и Ву. Прервали победную серию в чемпионате, остались шестыми в таблице», — написано в канале группировки.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.