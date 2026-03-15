Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Спасибо, Солари и Ву!» «Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в игре с «Зенитом»

«Спасибо, Солари и Ву!» «Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в игре с «Зенитом»
Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату 21-го тура Российской Премьер-Лиги, где красно-белые уступили со счётом 0:2 санкт-петербургскому «Зениту» в гостях.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Спасибо, Пабло [Солари] и Кристофер [Ву]! «Спартак» проиграл в Питере — 0:2. Оба гола были забиты с пенальти после глупых фолов Солари и Ву. Прервали победную серию в чемпионате, остались шестыми в таблице», — написано в канале группировки.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

