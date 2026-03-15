Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев посоветовал Андрею Талалаеву обратиться к психотерапевту

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал массовую потасовку в матче 21-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА (1:0), в которой участвовали главные тренеры Андрей Талалаев и Фабио Челестини.

«Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать. Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту», — приводит слова Бабаева журналист Квятковский в своём телеграм-канале.

Матч завершился массовой потасовкой в добавленное время, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Отмечается, что тренер «Балтики» был удалён за препятствование возобновлению игры командой соперника, а тренер армейцев – за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере.