Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА отреагировали на три поражения команды подряд в РПЛ после рестарта сезона

В ЦСКА отреагировали на три поражения команды подряд в РПЛ после рестарта сезона
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трёх поражениях подряд в матчах Российской Премьер-Лиги. Напомним, в игре 21-го тура чемпионата России армейцы уступили «Балтике» (0:1)

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Сложная и неожиданная ситуация, но это футбол, — так бывает, когда всё вопреки. Надо держать удар, честно делать свою работу и верить в команду», — приводит слова Бабаева журналист Квятковский в своём телеграм-канале.

Ранее ЦСКА в чемпионате России после возобновления сезона от зимней паузы проиграли «Ахмату» (0:1) и московскому «Динамо» (1:4). После 21 игры чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев посоветовал Андрею Талалаеву обратиться к психотерапевту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android