В ЦСКА отреагировали на три поражения команды подряд в РПЛ после рестарта сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трёх поражениях подряд в матчах Российской Премьер-Лиги. Напомним, в игре 21-го тура чемпионата России армейцы уступили «Балтике» (0:1)

«Сложная и неожиданная ситуация, но это футбол, — так бывает, когда всё вопреки. Надо держать удар, честно делать свою работу и верить в команду», — приводит слова Бабаева журналист Квятковский в своём телеграм-канале.

Ранее ЦСКА в чемпионате России после возобновления сезона от зимней паузы проиграли «Ахмату» (0:1) и московскому «Динамо» (1:4). После 21 игры чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.