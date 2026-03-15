«Мы взбесились». В ЦСКА выступили с заявлением о стычке Челестини и Талалаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал удаление главного тренера клуба Фабио Челестини в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1). Напомним, Матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Андрея Талалаева и Фабио Челестини. После массовой стычки были удалены оба главных тренера.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Скажу от лица клуба — мы взбесились. Фабио пошел успокаивать обстановку, там были команды почти в полных составах. Однако его дважды толкнули, а в итоге Фабио еще и получил красную карточку. Можно говорить о том, что клуб крайне недоволен ситуацией», — приводит слова Брейдо официальный сайт клуба.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

