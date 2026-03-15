Александр Головин прокомментировал свой гол в матче с «Брестом» в Лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой гол в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0).

«Я рад играть вместе со своими партнёрами по команде. Доволен сегодняшней победой, потому что это был важный матч. «Брест» — команда, которая хорошо играла в последних встречах. Мы тоже показываем хорошую игру, сейчас находимся в отличной форме. Забивать голы и отдавать результативные передачи непросто, но мои партнёры играют здорово, поэтому мне легче быть результативным, когда рядом такие футболисты», — приводит слова Головина Made in Monegasque.

После 26 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брест» располагается на 10-й строчке, у команды в активе 36 очков.