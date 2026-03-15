Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Головин прокомментировал свой гол в матче с «Брестом» в Лиге 1

Александр Головин прокомментировал свой гол в матче с «Брестом» в Лиге 1
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой гол в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0).

Франция — Лига 1 . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Балогун – 19'     2:0 Головин – 78'    

«Я рад играть вместе со своими партнёрами по команде. Доволен сегодняшней победой, потому что это был важный матч. «Брест» — команда, которая хорошо играла в последних встречах. Мы тоже показываем хорошую игру, сейчас находимся в отличной форме. Забивать голы и отдавать результативные передачи непросто, но мои партнёры играют здорово, поэтому мне легче быть результативным, когда рядом такие футболисты», — приводит слова Головина Made in Monegasque.

После 26 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брест» располагается на 10-й строчке, у команды в активе 36 очков.

