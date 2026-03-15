Александр Головин забил в своём юбилейном 200-м матче за «Монако» в Лиге 1
Поделиться
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в матче 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором его клуб одолел «Брест» со счётом 2:0.
Франция — Лига 1 . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Окончен
2 : 0
1:0 Балогун – 19' 2:0 Головин – 78'
Данная встреча стала 200-й для россиянина в чемпионате Франции. За это время он отличился в рамках Лиги 1 35 забитыми мячами и 38 результативными передачами. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео забитого мяча Головина.
Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету четыре гола и шесть результативных передачи в 29 матчах во всех турнирах. Отметим, Александр отметился голом или передачей в пятом матче за монегасков подряд.
Комментарии
- 15 марта 2026
-
04:20
-
03:58
-
03:04
-
03:03
-
02:51
-
02:39
-
02:34
-
02:26
-
01:47
-
01:02
-
01:00
-
00:56
-
00:52
-
00:41
-
00:31
-
00:17
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:05
- 14 марта 2026
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:18
-
23:13
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:41