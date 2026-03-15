Александр Головин забил в своём юбилейном 200-м матче за «Монако» в Лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в матче 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором его клуб одолел «Брест» со счётом 2:0.

Данная встреча стала 200-й для россиянина в чемпионате Франции. За это время он отличился в рамках Лиги 1 35 забитыми мячами и 38 результативными передачами. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео забитого мяча Головина.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету четыре гола и шесть результативных передачи в 29 матчах во всех турнирах. Отметим, Александр отметился голом или передачей в пятом матче за монегасков подряд.