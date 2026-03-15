Тренер ЦСКА высказался о стычке между Челестини и Талалаевым в матче РПЛ

Тренер ЦСКА высказался о стычке между Челестини и Талалаевым в матче РПЛ
Комментарии

Тренер ЦСКА Манель Экспосито ответил на вопрос о потасовке между главным тренером столичного клуба Фабио Челестини и главным тренером «Балтики» (0:1) Андреем Талалаевым в концовке матча 21-го тура РПЛ. Матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Андрея Талалаева и Фабио Челестини. После массовой стычки были удалены оба главных тренера.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

— Что случилось в концовке матча после того, как главный тренер «Балтики» выбил мяч на трибуну? Показалось, Фабио Челестини вышел из себя.
— На этот эпизод Фабио не взбесился, всё видно на камерах. Мы оставим это без комментариев. Давайте не будем говорить об этом, а вернемся к футбольным вопросам, — приводит слова Экспосито официальный сайт ЦСКА.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Талалаев и Челестини были готовы разорвать друг друга! У ЦСКА — ужасающий антирекорд
Талалаев и Челестини были готовы разорвать друг друга! У ЦСКА — ужасающий антирекорд
