Тренер ЦСКА высказался о стычке между Челестини и Талалаевым в матче РПЛ

Тренер ЦСКА Манель Экспосито ответил на вопрос о потасовке между главным тренером столичного клуба Фабио Челестини и главным тренером «Балтики» (0:1) Андреем Талалаевым в концовке матча 21-го тура РПЛ. Матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Андрея Талалаева и Фабио Челестини. После массовой стычки были удалены оба главных тренера.

— Что случилось в концовке матча после того, как главный тренер «Балтики» выбил мяч на трибуну? Показалось, Фабио Челестини вышел из себя.

— На этот эпизод Фабио не взбесился, всё видно на камерах. Мы оставим это без комментариев. Давайте не будем говорить об этом, а вернемся к футбольным вопросам, — приводит слова Экспосито официальный сайт ЦСКА.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.