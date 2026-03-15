Шалимов отреагировал на потасовку между Челестини и Талалаевым в матче «Балтика» — ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал потасовку между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и тренером «Балтики» (0:1) Андреем Талалаевым в матче 21-го тура РПЛ.

«На мой взгляд, игрок не должен толкать тренера, какое‑то уважение должно быть. Когда цепляются два тренера, скамейка со скамейкой, — это я понимаю. Талалаев провоцировал, но можно было спокойно на это не поддаваться. Конечно, со стороны Талалаева были серьёзные жесты. Он же получил красную не за выбитый мяч. Здесь будут все рассматривать в совокупности», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Андрея Талалаева и Фабио Челестини. После массовой стычки были удалены оба главных тренера.

