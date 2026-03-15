ЦСКА опубликовал пост после скандального матча с «Балтикой» в РПЛ

ЦСКА опубликовал пост после поражения команды в матче 21-го тура чемпионата России с «Баликой» (0:1).

«Никаких оправданий. Всеми силами постараемся исправить ситуацию», — написано на официальном странице ЦСКА в телеграм-канале.

Напомним, матч завершился массовой потасовкой с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Конфликт случился в добавленное время матча, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Оба главных тренера были удалены по итогам эпизода.

В следующем туре команда ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а «Балтика» в этот же день встретится с «Сочи».