Вердер Бремен — Майнц 05. Прямая трансляция
ЦСКА опубликовал пост после скандального матча с «Балтикой» в РПЛ

ЦСКА опубликовал пост после поражения команды в матче 21-го тура чемпионата России с «Баликой» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Никаких оправданий. Всеми силами постараемся исправить ситуацию», — написано на официальном странице ЦСКА в телеграм-канале.

Напомним, матч завершился массовой потасовкой с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Конфликт случился в добавленное время матча, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо. Оба главных тренера были удалены по итогам эпизода.

В следующем туре команда ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта, а «Балтика» в этот же день встретится с «Сочи».

Материалы по теме
Талалаев и Челестини были готовы разорвать друг друга! У ЦСКА — ужасающий антирекорд
