«Соболев на 30 см выше Умярова». Мостовой — о спорном эпизоде игры «Зенита» со «Спартаком»
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о спорном эпизоде после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«А там ещё много возмущений было, что Соболеву нужно было карточку показывать, но там никакой карточки не было. Соболев на 30 сантиметров выше Умярова, он просто выставлял, Наиль бежал и ударился головой своей в неё. Даже Соболев сейчас сказал: конечно, не было там [карточки]», — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.
После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.
