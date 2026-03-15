«Интер Майами» не смог без Месси обыграть в гостях «Шарлотт»

Утром 15 марта на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (Северная Каролина, США) прошёл очередной матч регулярного сезона МЛС между «Шарлотт» и «Интер Майами». Матч завершился нулевой ничьей

Известный уругвайский форвард Луис Суарес провёл на поле все 90 минут, но не смог помочь своей команде победить. Звёздные аргентинцы команды — Родриго Де Пауль и Лионель Месси в заявку команды на игру не попали.

После четырёх матчей МЛС «цапли» с семью очками располагаются на третьем месте Восточной конференции. «Шарлотт» набрал за аналогичное количество матчей пять очков и идёт на пятой строчке Востока. В следующем матче МЛС «Шарлотт» сыграет дома с «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Интер Майами» отправится в гости к «Нью-Йорк Сити». Обе встречи состоятся 22 марта.