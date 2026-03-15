Вердер Бремен — Майнц 05. Прямая трансляция
ESPN сообщил, останется ли голкипер Алисон Бекер в «Ливерпуле»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер продолжит выступать за английский клуб. Как сообщает ESPN, руководство «красных» воспользовалось опцией в контракте и продлило соглашение с 33-летним бразильским голкипером еще на один сезон.

Алисон перешел в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». Сумма трансфера тогда составила € 62,5 млн. За время выступлений в составе мерсисайдцев бразилец провёл 330 матчей, пропустил 302 мяча и в 136 играх сумел сохранить ворота «на ноль».

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость вратаря в € 17 млн. Недавно голкипер получил лёгкую травму.

