Вердер Бремен — Майнц 05. Прямая трансляция
Стало известно, кто может заменить сборную Ирана на ЧМ-2026

Стало известно, кто может заменить сборную Ирана на ЧМ-2026
Сборная Ирана может не принять участие в чемпионате мира 2026 года, и в таком случае ее место, вероятно, займет другая команда из Азиатской конфедерации футбола. Об этом сообщает ESPN.

Наиболее вероятным кандидатом на замену считается сборная Ирака. 31 марта иракская команда сыграет в финале межконтинентального плей-офф против победителя противостояния Боливия – Суринам. Если Ирак уступит в этом матче, именно он может получить путевку на мировое первенство вместо Ирана.

Если же иракская сборная выиграет и квалифицируется на турнир напрямую через плей-офф, следующим претендентом станет команда Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ ранее проиграли Ираку в финале азиатской квалификации и находятся следующими в очереди среди сборных AFC.

