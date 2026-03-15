Хосеп Гвардиола заявил, что АПЛ — уже не является лучшей лигой мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результатах английских клубов в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Раньше Англия была лучшей лигой мира, мы были лучшими. Но после того, что произошло посреди недели, уже нельзя так сказать. Я всё равно уверен, что у нас невероятная лига, просто мы могли выступить гораздо лучше», — сказал Гвардиола ВВС.

В одном из матчей «Манчестер Сити» уступил «Реалу» со счётом 0:3. Также «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» — 5:2, а «Галатасарай» минимально обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.

В ещё одном противостоянии «Арсенал» сумел избежать поражения в игре против «Байера» — лондонцы сравняли счёт в концовке благодаря реализованному пенальти. Матч завершился со счётом 1:1.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника