Фрайбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер женской сборной Люксембурга уволен из-за неприемлемых сообщений игрокам

Тренер женской сборной Люксембурга уволен из-за неприемлемых сообщений игрокам
Федерация футбола Люксембурга объявила о расторжении контракта с главным тренером женской национальной команды Даниэлом Сантосом.

Как сообщила Федерация футбола Люксембурга, несколько футболисток пожаловались на «неприемлемые сообщения», которые, по их словам, отправлял тренер.

«Такие действия противоречат этическим ценностям и требованиям уважения, которых придерживается FLF.

Как только эти факты стали нам известны, мы немедленно приняли меры для защиты пострадавших игроков и сохранения целостности спортивной среды. Собранные свидетельства и явная потеря доверия, выраженная футболистками, сделали любое дальнейшее сотрудничество невозможным. В связи с этим тренер был уволен с должности с немедленным вступлением решения в силу», — говорится в заявлении федерации.

Кержаков рассказал о том, как пил вино с тренерами после игр

Материалы по теме
Экс-тренер «Спартака» Тедеско может быть уволен из «Фенербахче» — Sabah
