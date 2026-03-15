Тренер женской сборной Люксембурга уволен из-за неприемлемых сообщений игрокам

Федерация футбола Люксембурга объявила о расторжении контракта с главным тренером женской национальной команды Даниэлом Сантосом.

Как сообщила Федерация футбола Люксембурга, несколько футболисток пожаловались на «неприемлемые сообщения», которые, по их словам, отправлял тренер.

«Такие действия противоречат этическим ценностям и требованиям уважения, которых придерживается FLF.

Как только эти факты стали нам известны, мы немедленно приняли меры для защиты пострадавших игроков и сохранения целостности спортивной среды. Собранные свидетельства и явная потеря доверия, выраженная футболистками, сделали любое дальнейшее сотрудничество невозможным. В связи с этим тренер был уволен с должности с немедленным вступлением решения в силу», — говорится в заявлении федерации.

