Супруга легенды «Зенита» сообщила, что пришла на матч со «Спартаком» в цветах москвичей

Анастасия Радимова, жена бывшего футболиста «Зенита» Владислава Радимова, рассказала о курьёзной ситуации, которая произошла перед матчем 21-го тура Российская Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

«История про мой модный провал и чутких друзей. Приехали с друзьями на мегаматч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арену»! Настроение боевое, предвкушение победы! Но… Поднимаемся в лифте, и тут я понимаю: я в «спартаковских» цветах! Ну как так?!

Сказать, что я запаниковала — ничего не сказать! Судорожно начала искать в машине хоть какую-то сменную одежду. И тут на помощь пришли мои супердрузья! Пока я пыталась придумать, как выйти из ситуации, они уже несли мне спасительную футболку «Зенита». Вот что значит повезло с друзьями!» — написала Радимова в Сети.

В публикации она также отметила бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева и его супругу Ангелину Шкатову.

«Спартаку» нужен Дзюба. Провал «Зенита» и «Краснодара». ПЛН #123