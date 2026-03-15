ЦСКА установил клубный антирекорд с момента основания РПЛ
В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде уступил калининградской «Балтике» с минимальным счётом 0:1 и продлил серию из поражений до четырёх матчей. Такого результата не было ни разу с момента образования Российской Премьер-Лиги в 2001 году.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'
Подопечные Фабио Челестини проиграли четвёртый матч подряд: ранее красно-синие не справились с московским «Динамо» (1:4), «Ахматом» (0:1) и «Краснодаром» (2:3). После 21 тура армейцы с 36 очками опустились на пятую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» уже на 10 очков. «Балтика», напротив, упрочила позиции в четвёрке, набрав 39 очков.
В следующем туре команда ЦСКА в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта.
