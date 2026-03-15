ЦСКА установил клубный антирекорд с момента основания РПЛ

В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде уступил калининградской «Балтике» с минимальным счётом 0:1 и продлил серию из поражений до четырёх матчей. Такого результата не было ни разу с момента образования Российской Премьер-Лиги в 2001 году.

Подопечные Фабио Челестини проиграли четвёртый матч подряд: ранее красно-синие не справились с московским «Динамо» (1:4), «Ахматом» (0:1) и «Краснодаром» (2:3). После 21 тура армейцы с 36 очками опустились на пятую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» уже на 10 очков. «Балтика», напротив, упрочила позиции в четвёрке, набрав 39 очков.

В следующем туре команда ЦСКА в домашнем матче сыграет с махачкалинским «Динамо» 21 марта.