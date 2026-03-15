Созин: «Зенит» выиграл, но не был лучше. А «Спартаку» просто не хватило умения

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0) в рамках 21-го тура РПЛ.

«Спартак» провёл старательный матч. Насколько это возможно. Это слово вообще подходит к «Спартаку»: игроки отдаются, создают моменты….

Но новый тренер коллектив ещё не узнал. «Зенит» стал лучше во втором тайме, а «Спартак», которому надо было отыгрываться, не добавил. Старания – были, а мастерства не прослеживалось. «Зенит» выиграл, хотя лучше не был. А «Спартаку» просто не хватило умения», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).