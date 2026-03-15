Полузащитник «Реала» Гюлер забил «Эльче» со своей половины поля с расстояния 60+ метров
В матче «Реал» — «Эльче», прошедшем вчера, 14 марта, в рамках 28-го тура Ла Лиги, был забит красивейший гол. Автором стал полузащитник мадридцев Арда Гюлер на 89-й минуте.
Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
4 : 1
1:0 Рюдигер – 39' 2:0 Вальверде – 44' 3:0 Хёйсен – 66' 3:1 Моран – 85' 4:1 Гюлер – 89'
Турок перехватил мяч в середине своей половины поля, подработал под удар левой и мощно пробил по воротам соперника, забросив мяч «за шиворот» голкиперу «Эльче» Матиасу Дитуро. Гол Гюлера помог установить итоговый счёт — 4:1 в пользу «Реала».
Таким образом, Гюлер забил с расстояния примерно в 64-65 метров.
После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Жоан Лапорта прыгал под оскорбительный заряд про «Реал»
- 15 марта 2026
08:55
08:45
08:41
08:30
08:27
08:00
07:24
05:56
05:49
05:43
04:57
04:36
04:20
03:58
03:04
03:03
02:51
02:39
02:34
02:26
01:47
01:02
01:00
00:56
00:52
00:41
00:31
00:17
00:15
00:10
00:08
00:05
