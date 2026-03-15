Фрайбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Полузащитник «Реала» Гюлер забил «Эльче» со своей половины поля с расстояния 60+ метров

Полузащитник «Реала» Гюлер забил «Эльче» со своей половины поля с расстояния 60+ метров
В матче «Реал» — «Эльче», прошедшем вчера, 14 марта, в рамках 28-го тура Ла Лиги, был забит красивейший гол. Автором стал полузащитник мадридцев Арда Гюлер на 89-й минуте.

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Рюдигер – 39'     2:0 Вальверде – 44'     3:0 Хёйсен – 66'     3:1 Моран – 85'     4:1 Гюлер – 89'    

Турок перехватил мяч в середине своей половины поля, подработал под удар левой и мощно пробил по воротам соперника, забросив мяч «за шиворот» голкиперу «Эльче» Матиасу Дитуро. Гол Гюлера помог установить итоговый счёт — 4:1 в пользу «Реала».

Таким образом, Гюлер забил с расстояния примерно в 64-65 метров.

После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

