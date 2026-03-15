Полузащитник «Реала» Гюлер забил «Эльче» со своей половины поля с расстояния 60+ метров

В матче «Реал» — «Эльче», прошедшем вчера, 14 марта, в рамках 28-го тура Ла Лиги, был забит красивейший гол. Автором стал полузащитник мадридцев Арда Гюлер на 89-й минуте.

Турок перехватил мяч в середине своей половины поля, подработал под удар левой и мощно пробил по воротам соперника, забросив мяч «за шиворот» голкиперу «Эльче» Матиасу Дитуро. Гол Гюлера помог установить итоговый счёт — 4:1 в пользу «Реала».

Таким образом, Гюлер забил с расстояния примерно в 64-65 метров.

Фото: Скрин с трансляции

После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Жоан Лапорта прыгал под оскорбительный заряд про «Реал»