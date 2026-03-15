Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, в какой форме находится Данил Глебов

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о форме полузащитника клуба Данила Глебова.

«Он много пропустил и сейчас набирает форму. Думаю, в ближайшее время вы его увидите на поле. Мне самому тяжело, когда такие футболисты не играют. На сегодняшний день у нас есть 18-20 футболистов, которые должны быть всегда готовы помочь команде», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

После зимней паузы Глебов трижды появлялся в заявке на матч, но только один раз выходил на поле, это случилось в матче с «Крыльями Советов» (4:0) в рамках 19-го тура РПЛ.

Всего полузащитник провёл в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.