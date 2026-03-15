Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о работе VAR в российском футболе

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал работу VAR в российском футболе.

«Уже много на эту тему было разговоров. Бывает, что арбитры долго просматривают эти эпизоды. Понятно, что в плане интенсивности и темпа игра из-за этого сбивается. Говорить об этом не имеет смысла, потому что это уже данность и до чемпионата мира точно ничего не изменится. Может, потом будут вносить какие-то корректировки», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 набранных очков, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 16 очков.