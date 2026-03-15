«Барселона» — «Севилья»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 марта, состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Севильей». Команды сыграют на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 67 набранных очков в 27 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» при игре в запасе составляет одно очко. «Севилья» с 31 очком в активе располагается на 14-й строчке в таблице.