Литвинов прокомментировал затяжную серию «Спартака» без побед в Санкт-Петербурге

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов высказался о серии поражений своей команды в выездных матчах в Санкт-Петербурге. В 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые уступили «Зениту». Команды играли на стадионе «Газпром Арена».

— 5060 дней «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге. Насколько это сидит в головах футболистов и довлеет?

— Не довлеет точно. Понятное дело, думаем об этом, что здесь не можем давно выиграть. Наверное, это просто наоборот — дополнительная мотивация.

— Что должно случиться, чтобы «Спартак» выиграл в Санкт-Петербурге?

— Должны забить свои моменты.

— И не пропустить?

— Да (улыбается), — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.