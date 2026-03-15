Штутгарт — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Литвинов прокомментировал затяжную серию «Спартака» без побед в Санкт-Петербурге

Комментарии

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов высказался о серии поражений своей команды в выездных матчах в Санкт-Петербурге. В 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые уступили «Зениту». Команды играли на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— 5060 дней «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге. Насколько это сидит в головах футболистов и довлеет?
— Не довлеет точно. Понятное дело, думаем об этом, что здесь не можем давно выиграть. Наверное, это просто наоборот — дополнительная мотивация.

— Что должно случиться, чтобы «Спартак» выиграл в Санкт-Петербурге?
— Должны забить свои моменты.

— И не пропустить?
— Да (улыбается), — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

