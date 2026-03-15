Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 15 марта

Сегодня, 15 марта, состоятся три матча в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 15 марта (время московское):

14:00. «Акрон» — «Ахмат»;

16:30. «Пари НН» — «Крылья Советов»;

19:00. «Рубин» — «Локомотив».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).

