Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 15 марта

Сегодня, 15 марта, пройдут четыре встречи в рамках 24-го тура второго по силе российского дивизиона — Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр Первой лиги на 15 марта.

Расписание матчей Первой лиги на 15 марта:

11:30. «Урал» – «Арсенал» Тула;

15:00. «Волга» Ульяновск – «Челябинск»;

15:00. «Уфа» – «Сокол»;

16:00. «Шинник» – «Енисей».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московская «Родина» (43 очка). Тройку лидеров замыкает «Урал» (42). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» — 17-я (16), а «Уфа» — 16-я (20).