«Акрон» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и грозненский «Ахмат». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 26 набранных очков в 20 турах. «Акрон» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Тольяттинцы набрали 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.