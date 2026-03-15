Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Штутгарт — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Вратарь «Зенита» Адамов: Соболев с большим настроем выходил на «Спартак»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов отметил настрой, с которым нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев выходил на матч 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Форвард открыл счёт во встрече, забив с пенальти на 45-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Саша Соболев с большим настроем выходил на «Спартак». Забил важный гол не только для него, но и для команды. Честно говоря, не видел, как он праздновал забитый мяч, только потом услышал об этом. Не знаю, приемлемо это или нет. Видимо, Саша таким образом ответил тем, кто против него что-то говорит», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Соболев на 30 см выше Умярова». Мостовой — о спорном эпизоде игры «Зенита» со «Спартаком»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

