Вратарь «Зенита» Адамов: Соболев с большим настроем выходил на «Спартак»
Вратарь «Зенита» Денис Адамов отметил настрой, с которым нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев выходил на матч 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Форвард открыл счёт во встрече, забив с пенальти на 45-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«Саша Соболев с большим настроем выходил на «Спартак». Забил важный гол не только для него, но и для команды. Честно говоря, не видел, как он праздновал забитый мяч, только потом услышал об этом. Не знаю, приемлемо это или нет. Видимо, Саша таким образом ответил тем, кто против него что-то говорит», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
