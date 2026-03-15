Дуран прокомментировал свой гол в ворота «Спартака»
Нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о своём голе в ворота «Спартака» (2:0) в очном матче команд в 21-м туре Мир РПЛ. Форвард реализовал 11-метровый удар на 81-й минуте. Этот гол стал дебютным для Дурана за сине-бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«Я очень рад, что смог забить и помочь команде выиграть. Очень надеюсь, что голов будет ещё много. Отпраздновал их танцем, который мы успели немного отрепетировать. Это невероятно — выступать за такую классную команду, как «Зенит». Атмосфера на стадионе была великолепной», — сказал Дуран в эфире «Матч ТВ».
Колумбийский нападающий был арендован «Зенитом» у «Аль-Насра» в минувшем феврале.
