«Динамо» Мх сообщило о разрыве крестообразных связок колена у основного защитника

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов получил серьёзную травму в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые одолели «Оренбург» (1:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка шести-восьми месяцев. Скорейшего восстановления, Идар!» — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

В текущем сезоне Шумахов принял участие в 25 матчах за махачкалинцев в РПЛ и Фонбет Кубке России, отметившись одной результативной передачей. В феврале текущего года с 26-летним защитником продлили контракт до лета 2027-го.