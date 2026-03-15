Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх сообщило о разрыве крестообразных связок колена у основного защитника

Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов получил серьёзную травму в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые одолели «Оренбург» (1:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хоссейннежад – 29'    

«У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка шести-восьми месяцев. Скорейшего восстановления, Идар!» — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

В текущем сезоне Шумахов принял участие в 25 матчах за махачкалинцев в РПЛ и Фонбет Кубке России, отметившись одной результативной передачей. В феврале текущего года с 26-летним защитником продлили контракт до лета 2027-го.

Матч жизни в РПЛ остался за Евсеевым! При нём у Махачкалы идеальная статистика дома
Матч жизни в РПЛ остался за Евсеевым! При нём у Махачкалы идеальная статистика дома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android