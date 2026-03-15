«Лацио» — «Милан»: во сколько начало матча 29-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Милан». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслужит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».

По итогам 28 туров «Лацио» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А с 37 очками. «Милан» располагается на второй строчке, у команды 60 очков после 28 игр.

В следующем туре «Лацио» сыграет на выезде с «Болоньей» (22 марта), «Милан» на домашнем стадионе примет «Торино» (21 марта).