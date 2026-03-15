«Так нельзя делать». Милан Гаич осудил поведение Талалаева в матче «Балтика» — ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева во время очного матча команд в 21‑м туре Мир РПЛ (1:0).

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну, затем тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это привело к массовой потасовке, по итогам которой Талалаев, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Так нельзя делать. Я не понимаю, почему он выбил мяч на трибуны. Зачем? Вы же опытный тренер! Не надо так делать», — сказал Гаич в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо» (21 марта).

Материалы по теме Шалимов отреагировал на потасовку между Челестини и Талалаевым в матче «Балтика» — ЦСКА

