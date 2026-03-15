Штутгарт — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Так нельзя делать». Милан Гаич осудил поведение Талалаева в матче «Балтика» — ЦСКА

«Так нельзя делать». Милан Гаич осудил поведение Талалаева в матче «Балтика» — ЦСКА
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева во время очного матча команд в 21‑м туре Мир РПЛ (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну, затем тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это привело к массовой потасовке, по итогам которой Талалаев, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Так нельзя делать. Я не понимаю, почему он выбил мяч на трибуны. Зачем? Вы же опытный тренер! Не надо так делать», — сказал Гаич в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо» (21 марта).

Комментарии
