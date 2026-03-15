«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 15 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречу обслужит Энтони Тейлор из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» занимают третье и четвёртое места в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе обеих команд по 51 очку в 29 матчах. Встреча первого круга между клубами состоялась в рамках 17-го тура АПЛ и завершилась победой бирмингемцев (2:1).