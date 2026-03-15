Штутгарт — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Тоттенхэм: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 15 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» друг с другом:

АПЛ, 17-й тур, 20 декабря 2025 года, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:2;
АПЛ, 34-й тур, 27 апреля 2025 года, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 5:1;
Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч, 6 февраля 2025 года, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:0;
Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч, 8 января 2025 года, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:0;
АПЛ, 17-й тур, 22 декабря 2024 года, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 3:6.

С историей личных встреч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Тоттенхэм» активно ищет замену для Тудора, матч с «Ливерпулем» станет решающим — Орнштейн

