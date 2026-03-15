Бубнов: в очередной раз быдло-тренер Талалаев спровоцировал массовую драку

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одолели ЦСКА (1:0). Встреча завершилась массовой потасовкой с участием тренерских штабов обеих команд.

«Прежде чем давать экспертную оценку матча, нужно говорить о том, что произошло в конце матча. В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после матча он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что он получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду.

Спровоцировал удаление главного тренера ЦСКА. Сам-то он автоматом уже получал, было всё ясно, как он только это и делал. Игра была остановлена минут на 10, хотя это уже было компенсированное время. Драка массовая фактически стенка на стенку с поля переместилась в подтрибунное помещение, и там она могла перерасти в такую драку, которую бы не видели зрители», — сказал Бубнов в телеграм-канале.