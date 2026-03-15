Штутгарт — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Вратарь «Сочи» Дёгтев: «Сочи» показал характер в матче с «Краснодаром»

Вратарь «Сочи» Александр Дёгтев прокомментировал игру команды в матче 21‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». В этой встрече, которая состоялась в субботу, 14 марта, «Сочи» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:2, пропустив второй гол с пенальти на пятой компенсированной минуте второго тайма.

1 : 2
0:1 Сперцян – 5'     1:1 Игнатов – 88'     1:2 Сперцян – 90+5'    

«Обидный матч. Я думал, что мы зацепим очки. Мы бились. Я старался помочь команде. Перед игрой мы всей командой договорились, что будем биться, потому что нам терять нечего. В этой игре мы доказали, что у нас есть характер. Почему‑то в предыдущих играх его не было у нас.

Мы хотим реабилитироваться и зацепить хоть какие‑то очки. Сейчас нам незачем смотреть в турнирную таблицу. Там давно для нас ничего не меняется. Нужно просто выходить и делать свою работу», — заявил Дёгтев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 46 очками занимает первое место в таблице, «Сочи» с девятью очками находится на последней, 16-й строчке.

