Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Это смотрится плачевно». Кузнецов — о результатах ЦСКА после зимней паузы

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о результатах красно-синих после зимней паузы. Команда Фабио Челестини проиграла четыре матча подряд в Мир РПЛ после возобновления сезона.

«Физически ЦСКА хорошо готов. Но в данной ситуации нужны очки, победные матчи, которые дают шанс бороться за какие-то призовые места. Мяч не идёт в ворота, «привозят» сами себе глупые голы. Не знаю, что происходит. Но думаю, что в команде хорошая атмосфера. Челестини говорит, что отошли от последнего поражения. При этом не вижу, чтобы команда играла с запасом. Вроде создают моменты, а потом допускают ляп в обороне и всё идёт насмарку. Надо выиграть одну игру, чтобы появилась уверенность. Но пока это смотрится плачевно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

