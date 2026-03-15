Александр Бубнов призвал дисквалифицировать Талалаева до конца сезона, штрафовать и лечить

Футбольный эксперт Александр Бубнов призвал дисквалифицировать на все оставшиеся матчи сезона главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после удаления в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одолели ЦСКА (1:0). Встреча завершилась массовой потасовкой с участием тренерских штабов обеих команд.

«С учётом того, что Талалаев рецидивист. Его и в Первой лиге, и во Второй лиге постоянно удаляли, дисквалифицировали. Сейчас он только после очередной дисквалификации вышел. Плюс он по-итальянски 100% матом орал на Челестини. Это было видно по телевидению. Его надо до конца сезона дисквалифицировать, а руководству Калининграда, с учётом того, что он сказал, что он неадекват, и видно, что он неадекват, его надо лечить и к команде не подпускать.

Этот орал на Челестини, а он итальянец, он по-итальянски понимает. И этот понимает, неплохо говорит по-итальянски, Талалаев. Значит, он его спровоцировал. Там его по нескольким параметрам, параграфам, правилам нужно наказывать. И это получится на все оставшиеся игры. И ещё очень сильно его штрафовать и клуб за поведение его тренера», — сказал Бубнов в телеграм-канале.