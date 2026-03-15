Быстров — о первом пенальти в ворота «Спартака»: может, Солари в «Зенит» хочет перейти?

Быстров — о первом пенальти в ворота «Спартака»: может, Солари в «Зенит» хочет перейти?
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о двух пенальти в ворота красно-белых в очном матче команд в 21-м туре Мир РПЛ (2:0). Первый 11-метровый удар был назначен после нарушения нападающего московской команды Пабло Солари на защитнике соперника Дугласе Сантосе.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— Как оцените моменты с пенальти?
— Питерские учёные изобрели технологию: если хватаешь соперника за футболку, то до конца не можешь отпустить. Она держится до конца. Уникальная разработка Питера. Кто это держал так?

— Солари.
— Может, он в «Зенит» хочет перейти? Понятно, что тот, кто падал, нарисовал, но в таком матче взять за футболку и так держать… Зачем держать? Кстати, в Сочи такой же пенальти поставили — мяч в космосе, а защитник хватает игрока за руку. Зачем?

— А второй пенальти?
— Чистый пенальти. Голеностоп отрывает. Зачем? — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Солари принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

