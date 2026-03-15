Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Кузнецов: Талалаев повёл себя неправильно в матче с ЦСКА — это провокация

Кузнецов: Талалаев повёл себя неправильно в матче с ЦСКА — это провокация
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева во время очного матча команд в 21‑м туре Мир РПЛ (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну, затем тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это привело к массовой потасовке, по итогам которой Талалаев, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«В таких матчах всегда присутствуют эмоции. Но тренер не должен разжигать конфликт. Это была провокация. Зачем выбивать мяч на трибуну? Конфликт только из-за этого — тренер «Балтики» повёл себя неправильно. Что бы он сделал на месте Челестини, если бы кто-то выбил так мяч при победе. Это недопустимо. Эмоции взыграли на полную. КДК разберётся, применит санкции», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

